Підкресли у реченні граматичну основу: " Скрізь на землі хазяйнує жовтень."
Українська мова
Підкресли у реченні граматичну основу: " Скрізь на землі хазяйнує жовтень."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скрізь на землі хазяйнує жовтень." ======= ----------
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