Пиремитер треугольника 44 см. Первая сторона в 2 раза больше,чем третья,а третья на 6 см меньше,чем вторая. Найдите стороны треугольнмка Помагите пожалуйста

Алгебра
Пиремитер треугольника 44 см. Первая сторона в 2 раза больше,чем третья,а третья на 6 см меньше,чем вторая. Найдите стороны треугольнмка Помагите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см - третья сторона, тогда вторая (х + 6)см, а  первая(2х)         Составим и решим уравнение. 2х + х+6 +х = 44 4х =38 х =9,5 Значит, 9,5 см - третья сторона 1) 9,5 • 2 = 19 (см) - первая сторона. 2)9,5+6= 15,5(см) - вторая сторона Ответ: 9,5 см, 15,5 см, 19 см
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