КРАЙНЮЮ СЕВЕРНУЮ МАТЕРИКОВУЮ ТОЧКУ ЕВРАЗИИ ОТКРЫЛ?

География
КРАЙНЮЮ СЕВЕРНУЮ МАТЕРИКОВУЮ ТОЧКУ ЕВРАЗИИ ОТКРЫЛ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Челюскин по моему открыл 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Просклонять слова: ШКОЛА,УЧИТЕЛЬ,ОДНОКЛАССНИК
Ответить
Физика
Як густина тіла залежить від температури?
Ответить
Математика
Выберите наименьшее число , делителями которого являются 4, 12 и 15 А)240 Б) 300 В)45 Г)60
Ответить
История
Кратко политическое и социально экономическое состояние России на рубеже 18-19 вв
Ответить
География
Что вообще и каковы различия в образовании туман и облаков
Ответить