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КРАЙНЮЮ СЕВЕРНУЮ МАТЕРИКОВУЮ ТОЧКУ ЕВРАЗИИ ОТКРЫЛ?
География
КРАЙНЮЮ СЕВЕРНУЮ МАТЕРИКОВУЮ ТОЧКУ ЕВРАЗИИ ОТКРЫЛ?
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