Кратко политическое и социально экономическое состояние России на рубеже 18-19 вв

История
Кратко политическое и социально экономическое состояние России на рубеже 18-19 вв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия в тот переид испытавал пик своего политического могущества в мире.(победы в войнах, незыбленный, сильный авторитет, присоединение ключевых территорий) в соц. плане было крепостное право, что в свою очередь сильно тормозило экономику. Так же не было социальной мобильности, и большая дифферентация в обществе.  Отставание от Запада в техническом плане. Все это давало отпечаток на Российскую экономику и делало ее особенной от запада. Где она развивалась по своему особенному образцу.
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