Кратко политическое и социально экономическое состояние России на рубеже 18-19 вв

Гость: Гость:

Россия в тот переид испытавал пик своего политического могущества в мире.(победы в войнах, незыбленный, сильный авторитет, присоединение ключевых территорий) в соц. плане было крепостное право, что в свою очередь сильно тормозило экономику. Так же не было социальной мобильности, и большая дифферентация в обществе. Отставание от Запада в техническом плане. Все это давало отпечаток на Российскую экономику и делало ее особенной от запада. Где она развивалась по своему особенному образцу.