На сколько килограммов 1т больше,чем 1ц?
Математика
На сколько килограммов 1т больше,чем 1ц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одной тонне-1000 кг ,а в центнере - 100кг 1000-100=900(кг) тонна больше чем центнер
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