Сколько разных однокоренных слов к существительному "снег" есть в отрывке из стих??творения С. Погореловского " Снежная сказка" До утра мела пурга, воя-завывая… Ой, снега, снега, снега, Без конца, без края! Ой, снежок, сне...

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Сколько разных однокоренных слов к существительному "снег" есть в отрывке из стих??творения С. Погореловского " Снежная сказка" До утра мела пурга, воя-завывая… Ой, снега, снега, снега, Без конца, без края! Ой, снежок, снежок, снежок, ты красуйся, празднуй! Сотни солнышек зажег Ты в снежинке каждой. Ой, снежки, снежки, снежки, Бой на снежной горке! Ой вы, санки и коньки, Радости-восторги! Как Снегурки, все в снегу сосенки и ели. Снегири к снеговику в гости прилетели.

Автор: Гость