Сочинение на тему картина Брюллова Гадающая Свтлана
Литература
Сочинение на тему картина Брюллова Гадающая Свтлана
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Гадающая Светлана - единственное произведение на национальную русскую бытовую тематику, созданное после возвращения Брюллова из Италии. Бытовую сцену гадания, увиденную у москвичей, автор картины оживил поэтическим чувством. Романтический сюжет полотна, возможно, навеян популярной в то время балладой Василия Андреевича Жуковского (1783-1852) "Светлана". Однако картина Брюллова имеет самостоятельный характер, она, своего рода живописная параллель известному литературному тексту.Карл Брюллов создал живой и впечатляющий образ молодой девушки, привлекающий своей непосредственностью и правдивостью. Светлана в русском национальном костюме с кокошником на голове сидит перед зеркалом, обратив на него свой испуганно ожидающий взор. Художник представил перед зрителем момент ожидания и желания узнать будущее.
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