Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 40 м\с. Яка буде швидкість руху тіла чер??з 5 секунд? Визначте шлях, пройдений тілом і переміщення тіла.

Физика

Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 40 м\с. Яка буде швидкість руху тіла чер??з 5 секунд? Визначте шлях, пройдений тілом і переміщення тіла.

Автор: Гость