Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 40 м\с. Яка буде швидкість руху тіла чер??з 5 секунд? Визначте шлях, пройдений тілом і переміщення тіла.
Физика
Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 40 м\с. Яка буде швидкість руху тіла чер??з 5 секунд? Визначте шлях, пройдений тілом і переміщення тіла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время подъема тела найдем из уравнения: V=Vo-g*t g*t=(Vo-V) t=(Vo-V)/g = (40-0)/10 = 4 c А это значит, что тело поднималось 4 секунды и 1 секунду падало. Высота подъема: H=Vo²/(2*g)=40²/20=80 м За 1 секунду тело упадет на h=g*t²/2=10*1/2 = 5 м ПУТЬ L=H+h=80+5=85 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: S=H-h=80-5 = 75 м Скорость в этот момент V=g*t = 10*1 = 10 м/с
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