Дорогие люди ! Помогите пожалуйста упр 56

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Дорогие люди ! Помогите пожалуйста упр 56
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Автор: Гость
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Гость:
Сучья деревьев, съедобный гриб, съёмка рекламы, съестные припасы, горячие оладьи, маленькая шалунья, вечернее затишье, первый подъезд, тяжёлое житьё, льющийся дождь............... а дальше тебе поможет  просто говори это слово и он тебе выдаст правильное словосочетание поставь
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