Дорогие люди ! Помогите пожалуйста упр 56
Русский язык
Дорогие люди ! Помогите пожалуйста упр 56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сучья деревьев, съедобный гриб, съёмка рекламы, съестные припасы, горячие оладьи, маленькая шалунья, вечернее затишье, первый подъезд, тяжёлое житьё, льющийся дождь............... а дальше тебе поможет просто говори это слово и он тебе выдаст правильное словосочетание поставь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Circle the correct word. 1. That / This over there is John 2. This / These books are Tony's 3. This / These is our friend,Pete. 4. Those / ...
Физика
Тіло кинуте вертикально вгору зі швидкістю 40 м\с. Яка буде швидкість руху тіла чер??з 5 секунд? Визначте шлях, пройдений тілом і переміщення тіла.