Сгруппируйте слова в две группы 1) слова с оглушением звонких согласных 2) слова с озвончением глухих согласных Ножка,женитьба,ложка,косьба,подтолкнуть,овца,подпись.

Русский язык

Сгруппируйте слова в две группы 1) слова с оглушением звонких согласных 2) слова с озвончением глухих согласных Ножка,женитьба,ложка,косьба,подтолкнуть,овца,подпись.

Автор: Гость