Сгруппируйте слова в две группы 1) слова с оглушением звонких согласных 2) слова с озвончением глухих согласных Ножка,женитьба,ложка,косьба,подтолкнуть,овца,подпись.
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Сгруппируйте слова в две группы 1) слова с оглушением звонких согласных 2) слова с озвончением глухих согласных Ножка,женитьба,ложка,косьба,подтолкнуть,овца,подпись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ножка, ложка, подтолкнуть, подпись, овца - оглушение. Женитьба, косьба - озвончение.
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