Докажите, что при любом х значение выражения 5(2х+1)-10х равно 5
Алгебра
Докажите, что при любом х значение выражения 5(2х+1)-10х равно 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X = 5 5 (2 * 5 + 1 ) - 10 * 5 55 - 50 = 5 x = 7 5 ( 2 * 7 + 1) - 10 * 7 75 - 70 = 5
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