Чем отличаются указательные местоимения от относительных?(можно краткий ответ?)

Гость: Гость:

1. Указательные местоимения: тот, этот, сей, оный, такой, столько, тут, здесь, туда, сюда, оттуда, отсюда, тогда, поэтому, затем и другие – это средства указания на определённые предметы, признаки, количество (с различением одного от другого): тот, этот, сей, оный, такой – местоимения-прилагательные и изменяются по числам, родам (в единственном числе), падежам (тот, та, то, те; такой, такая, такое, такие и пр.); столько – местоимение-числительное; изменяется по падежам (столько, стольких, стольким и пр.); там, тут, здесь, туда, сюда, оттуда, отсюда, тогда, поэтому, затем и другие – местоименные наречия; неизменяемые слова. 2. Относительные местоимения совпадают с вопросительными – кто, что, какой, чей, который, сколько, где, когда, куда, откуда, зачем и другие, но употребляются не в роли вопросительных слов, а в роли союзных слов в придаточных предложениях: Я знаю, кто виноват в нашем провале; Я знаю, сколько усилий он потратил на выполнение этого задания; Я знаю, где спрятаны деньги. Морфологические и синтаксические характеристики относительных местоимений те же, что и у вопросительных местоимений.