. К какой группе тканей относятся столбчатая и губчатая ткани, составляющие лизоф??лл листа?

Биология
. К какой группе тканей относятся столбчатая и губчатая ткани, составляющие лизоф??лл листа?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: К основным. (только в вопросе ошибка-не лизофилл, а мезофилл.)
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