Что вообще и каковы различия в образовании туман и облаков

Гость: Гость:

Принцип образования и облака и тумана совершенно идентичен. Воздух достигает состояния насыщения и происходит конденсация водяного пара в виде микрокапелек на аэрозолях - микровзвесях (пыли) в воздухе. Поэтому никаких "отличий" тумана и облака по структуре нет, и туман - это ничто иное, как облако, "лежащее на поверхности Земли". При этом нужно иметь ввиду, что при положительных и слабо-отрицательных значения температуры тумано-облачная масса обычно состоит из микрокапелек жидкой воды, поскольку эти микрокапельки могут во взвешенном состоянии оставаться в капельно- жидком виде до определённых низких значений температуры,Поэтому и низкие облака (нижнего яруса) ,и туман на Земле чаще всего состоят из микрокапелек. Но при довольно низких значениях температуры воздуха эти микрокапельки преобразуются в микрокристаллики, и поэтому облака верхнего яруса и туман при морозной погоде у поверхности Земли становятся кристаллическими (у Земли такой туман при сильных морозах так и называется "ледяной", или "кристаллический" туман! Именно с оптическим явлением "обратного отражения" от кристаллов при ледяных кристаллических туманах связано интересное явление "белая мгла" (солнце сзади снимающего) , показанное на снимке при температуре -55 град С.