Решите уравнение 7tg^2x-1/cosx+1=0
Алгебра
Решите уравнение 7tg^2x-1/cosx+1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7tg²x-1/cosx+1=0 7sin²x/cos²x-1/cosx+1=0 7sin²x-cos²x/cos²x/cosx+1=0 7sin²x-cos²x/cos²x/-sinx=0 7sin²x-cos²x/cos²x*1/-sinx=0 7sin²x-cos²x*1/cos²x -sinx=0 -7/cos²x-sinx=0
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