Пириметер прямоугольника равен 5 дм.Найди его длину прямоугольника,если ширина равна 12 см 3 мм
Математика
Пириметер прямоугольника равен 5 дм.Найди его длину прямоугольника,если ширина равна 12 см 3 мм
Ответ(ы):
Гость:
5 дм=50 см=500 мм 1)(500-(123 мм+123мм)):2=12 см 7 мм; Ответ: 12 см 7 мм длина
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