Писатель РЫтхау сравнил русскую культуру с волшебной горой.Почему?

Окружающий мир
Писатель РЫтхау сравнил русскую культуру с волшебной горой.Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну для начала не "Рытхау" а Рытхэу)  Русская культура представлялась чукотскому писателю как гора, потому что она такая же огромная,великая,может быть,даже непостижимая. Гору видно издалека,нельзя пройти мимо и не заметить гору,как и нельзя пройти мимо русской культуры. Волшебная гора таит в себе множество богатств и загадок, как и русская культура. 
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