Писатель РЫтхау сравнил русскую культуру с волшебной горой.Почему?

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Ну для начала не "Рытхау" а Рытхэу) Русская культура представлялась чукотскому писателю как гора, потому что она такая же огромная,великая,может быть,даже непостижимая. Гору видно издалека,нельзя пройти мимо и не заметить гору,как и нельзя пройти мимо русской культуры. Волшебная гора таит в себе множество богатств и загадок, как и русская культура.