Писатель РЫтхау сравнил русскую культуру с волшебной горой.Почему?
Окружающий мир
Писатель РЫтхау сравнил русскую культуру с волшебной горой.Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну для начала не "Рытхау" а Рытхэу) Русская культура представлялась чукотскому писателю как гора, потому что она такая же огромная,великая,может быть,даже непостижимая. Гору видно издалека,нельзя пройти мимо и не заметить гору,как и нельзя пройти мимо русской культуры. Волшебная гора таит в себе множество богатств и загадок, как и русская культура.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить (Найти промежутки убывания функции y=-1/3*x^3+x^2-1 я уже всё перепробыв??л( даю 19 баллов всё что есть
Английский язык
Русский язык
Русский язык