Помогите срочно!!! задали написать 5 слов с : корнем,суффиксом,окончанием,приставкой
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Помогите срочно!!! задали написать 5 слов с : корнем,суффиксом,окончанием,приставкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При/став/к/а, По/езд/к/а, Под/сказ/к/а, Раз/нос/чиц/а, Пере/плет/чиц/а.
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