Помогите пожалуйста, а то я не понимаю!

Русский язык
Помогите пожалуйста, а то я не понимаю!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желтый- существительное Желтеет - глагол Желтеющий - прилагательное  Алая - сущ. Алеет- глагол Алеющая - прил Красная - сущ Краснеет -глагол Краснеющая -прил
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