Помогите пожалуйста, а то я не понимаю!
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Помогите пожалуйста, а то я не понимаю!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желтый- существительное Желтеет - глагол Желтеющий - прилагательное Алая - сущ. Алеет- глагол Алеющая - прил Красная - сущ Краснеет -глагол Краснеющая -прил
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