Пиши текст.найди имена прилагательные,обозначь окончания.найди и подчеркни местоимение. ...И Муми-тролль погрузился в сумрачный мир сновидений.А на дворе сыпал снег мелко,но густо.Он грузными шапками свешивался с крыши,с наличн...

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Пиши текст.найди имена прилагательные,обозначь окончания.найди и подчеркни местоимение. ...И Муми-тролль погрузился в сумрачный мир сновидений.А на дворе сыпал снег мелко,но густо.Он грузными шапками свешивался с крыши,с наличников окон.Весь Муми-дом скоро должен был превратиться в сплошной пухлый сугроб. выпиши три сочетания слов прил.+сущ. Разбери имена прилагательные как часть речи пожалуйста напишите полный ответ но не пишите текст

Автор: Гость