Письменно просклоняй словосочетания выдели окончания

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Письменно просклоняй словосочетания выдели окончания
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Какие словосочетания-то? напиши, помогу)
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