Письмо учителю на английском с переводом на русский пожалуйста!

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Здравствуйте, дорогая Анна Тимофеевна! Пишет Вам, когда-то ученица 1Б класса, Седова Светлана. Сегодня у меня выдалось несколько свободных минут и очень захотелось написать письмо любимому, дорогому человеку – моему первому учителю и поздравить с Днем Победы! Милая Анна Тимофеевна! Разрешите, в этот Светлый для всего российского народа Праздник, пожелать Вам здоровья, счастья и благополучия! Мне бы очень хотелось поздравить Вас лично, но обстоятельства сложились так, что я не могу в этот радостный день быть в нашем родном городе и навестить всех близких и знакомых. Анна Тимофеевна! Хотелось бы узнать, как Вы себя чувствуете? Не болеете ли? И как, вообще, Ваши дела? Бываете ли вы в нашей школе? Видитесь ли со своими коллегами? Если да, то обязательно передавайте им от меня сердечный привет и пожелания крепкого здоровья. О себе много писать не буду, но думаю, что Вам интересно будет узнать, что совсем недавно меня повысили в должности и я теперь возглавляю отдел по работе с клиентами на одном крупном предприятии. Кроме того, мой сын ушел два месяца назад в армию и служит в танковых войсках. Очень волнуюсь за него и сегодня уже написала длинное письмо любимому сыну Андрюшке по месту его воинской службы. Обязательно напишите мне, Анна Тимофеевна! Будет очень приятно получить от Вас хоть небольшую весточку! Может быть, кто-то из моих одноклассников навещает свою учительницу, тогда передавайте им от меня тоже привет, а, если кто-то заинтересуется, то и адрес – я с радостью отвечу на все письма моих друзей по школе. Еще раз поздравляю Вас с Праздником Великой Победы и от всей души желаю Вам всего самого наилучшего! Обязательно напишите мне, если Вам, конечно, позволяет здоровье. Я собираюсь в отпуск, погостить у родителей через три месяца и обязательно загляну к Вам, уважаемая Анна Тимофеевна – вы навсегда останетесь в моем сердце первым и главным учителем! До свидания! Всегда Ваша ученица С. Седова.