В каком предложение пропущен знак препинания ? какой ? Объясните его постановку Электроник выложил на стол аптечный пузырёк , кусок фотоплёнки , марки , коробок от спичек и огрызок карандаша .

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В каком предложение пропущен знак препинания ? какой ? Объясните его постановку Электроник выложил на стол аптечный пузырёк , кусок фотоплёнки , марки , коробок от спичек и огрызок карандаша .

Автор: Гость