В каком предложение пропущен знак препинания ? какой ? Объясните его постановку Электроник выложил на стол аптечный пузырёк , кусок фотоплёнки , марки , коробок от спичек и огрызок карандаша .

Русский язык
В каком предложение пропущен знак препинания ? какой ? Объясните его постановку Электроник выложил на стол аптечный пузырёк , кусок фотоплёнки , марки , коробок от спичек и огрызок карандаша .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выложил на стол: двое точие
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