Письмово розкрийте прислів я книга твій друг без неї як без рук
Українська мова
Письмово розкрийте прислів я книга твій друг без неї як без рук
Ответ(ы):
Гость:
Книга є найліпшим помічником людини. Ніщо не може її замінити. Читаючи книгу ми відкриваємо для себе щось нове, незвіданне, досі невідоме. Шукаючи пораду людина неодноразово звертається до книги. В ній можна знайти те що шукаєш. навіть не знаючи цього. На мою думку, ніщо і нічого не може замінити книгу, ні інтернет, ні будь які гаджети, ні навіть фільми.
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