Письмово розкрийте прислів я книга твій друг без неї як без рук

Гость: Гость:

Книга є найліпшим помічником людини. Ніщо не може її замінити. Читаючи книгу ми відкриваємо для себе щось нове, незвіданне, досі невідоме. Шукаючи пораду людина неодноразово звертається до книги. В ній можна знайти те що шукаєш. навіть не знаючи цього. На мою думку, ніщо і нічого не може замінити книгу, ні інтернет, ні будь які гаджети, ні навіть фільми.