План до казки джури козака швайки

Гость: Гость:

. На кам'яному острові 2.Це був Тишкевич 3. Самі на острові 4. Тишкевич 5. Допит 6. Гонитва 7. Санькова врожба 8. Двоє серед степу 9. Пастух Рашит 10. В гостях у Вирвизуба 11. Пригоди Дурної Сили 12. Хто ж вивідник 13. Ворожбит Грицик 14. Суд у плавнях 15. Козацькі розмови