Подбери проверочные слова. С любым словом составь предложение иподчеркни в нём громатическую основу. ск...ла, м...ря, с...ды, в...лна, сн...га.

Русский язык
Подбери проверочные слова. С любым словом составь предложение иподчеркни в нём громатическую основу. ск...ла, м...ря, с...ды, в...лна, сн...га.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скала-скалы(сущ.)моря-море(сущ.)сады-сад(сущ.)волна-волны(сущ.)снега-снег(сущ.)
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