Подбери проверочные слова. С любым словом составь предложение иподчеркни в нём громатическую основу. ск...ла, м...ря, с...ды, в...лна, сн...га.
Русский язык
Подбери проверочные слова. С любым словом составь предложение иподчеркни в нём громатическую основу. ск...ла, м...ря, с...ды, в...лна, сн...га.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скала-скалы(сущ.)моря-море(сущ.)сады-сад(сущ.)волна-волны(сущ.)снега-снег(сущ.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как вы назовете того,кто играет в футбол,в хоккей,в баскетбол,в шахматы; на баяне, на гитаре,на горне,на пианино
Английский язык