План к биогрифии шевченка

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Тарас Григорьевич Шевченко (1814 - 1861) – выдающийся поэт, художник. Родился 9 марта 1814 года в Киевской губернии в селе Моринцы. Сначала в биографии Шевченко была потеряна мать, затем в 1825 году умер отец. Так началась его тяжелая, суровая жизнь. Вскоре он обучился грамоте, стал понемногу рисовать. В 1829 году начал служить у помещика Энгельгардта. В Вильне (Вильнюсе) в биографии Шевченко Тараса проходило обучение у преподавателя университета Рустема. В 1840 году начался самый плодотворный в жизни поэта период. Вышел сборник «Кобзарь» Шевченко, были написаны несколько известнейших его произведений («Гайдамаки» , «Катерина» , «Хусточка» , «Наймичка») . Стихи Шевченко были восприняты критикой отрицательно, зато были близки народу. Как художник Шевченко также не переставал творить. Им был создан ряд картин в духе критического реализма (например, «Катерина») . После сближения с киевским кирилло-мефодиевским обществом, его арестовали. Затем в биографии Шевченко Т. Г. последовала ссылка в Орскую крепость Оренбургской области. Ему запретили писать, рисовать, что было очень тяжело для творческого человека. После экспедиции на Аральское море, Шевченко перевели в Новопетровское, где он находился до 1857 года. Там было написано несколько Повестей: «Художник» , «Книгиня» и другие. Освободившись (главным образом благодаря графу Ф. П. Толстому) , вернулся в Петербург. В последние годы в биографии Шевченко было создано мало стихотворений, картин. 26 февраля 1861 года великий поэт скончался. Памятники Шевченко установлены не только на территории Украины, а также в России, США, Парагвае, Франции. Из этой краткой биографии не трудно составить план.