План на тему:трудовой договор 6 класс
Обществознание
План на тему:трудовой договор 6 класс
Ответ(ы):
Гость:
1.Понятие трудового договора(Определение). 2.Содержание трудового договора а) Порядок заключения труд.договора б) Порядок расторжения труд.договора 3. Виды трудовых договоров
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