НОК 49 и 50 разлаженно
Математика
НОК 49 и 50 разлаженно
Ответ(ы):
Гость:
49=7*7 50=2*5*5 НОК=7*7*2*5*5=2450
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Определите , пересекаются ли прямые; постройте пересекающиеся прямые и запишите координаты точки пересечения; проверьте результаты, подставив найде...
Русский язык
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 330 километров одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля которые встретились через 3 часа оди...
Українська мова