Подходить ли к слову отворить слова створка

Русский язык
Подходить ли к слову отворить слова створка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверное нет Я так не думаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 330 километров одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля которые встретились через 3 часа оди...
Ответить
Українська мова
Як провідміняти числівники 30 ,80 ,40,
Ответить
Биология
Поищи строение бобового плода. Опередили его пит
Ответить
Математика
Участок прямоугольной формы,ширина которого в 2 раза меньше длины засеяли овсом.П??РИМЕТР УЧАСТКА 1140 м. 1/2 убрали комбайном.сколько квадратных м...
Ответить
Қазақ тiлi
Бие сауым сойлем курау
Ответить