Почему когда Мусоргский увидел картину Репина Протодьякон, он воскликнул: -Да эт?? же мой Варлаамище!

Гость: Гость:

Скорее всего картина напомнила ему Варлаама из его оперы "Борис Годунов" там во второй картине 1 акта в трактире у летовской границы. появляются троя . Варлаам и Мисаил ( беглые монахи и заядлые пьяницы) и с ними Гришка Отрепьев надеюсь пояснять не надо ты знаешь кто такой.