Запиши предложения в порядке схем. Построил зверёк плотину. В лесу протекал тихий ручеёк. Широко разлился бобровый пруд. Пришёл к ручью бобёр.

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Запиши предложения в порядке схем. Построил зверёк плотину. В лесу протекал тихий ручеёк. Широко разлился бобровый пруд. Пришёл к ручью бобёр.

Автор: Гость