Запиши предложения в порядке схем. Построил зверёк плотину. В лесу протекал тихий ручеёк. Широко разлился бобровый пруд. Пришёл к ручью бобёр.
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Запиши предложения в порядке схем. Построил зверёк плотину. В лесу протекал тихий ручеёк. Широко разлился бобровый пруд. Пришёл к ручью бобёр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В лесу протекал тихий ручей 2) Пришел к ручью бобер 3) Построил зверек плотину 4) Широко разлился бобровый пруд
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