1.Найди существительные во множественном числе.Напиши их в единственном числе и и??мени по вопросам.Окончания выдели. Телеграмма,звезды,скалы,берег,улица,норы,тропинка,дерево,лодка. 2.Подчеркни знакомые орфограммы. 3.Составь тр...

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Звезды, скалы, норы - существительные во множественном числе; Звезда, скала, нора - в единственном числе. Я сегодня получила телеграмму. Когда я пришла на берег, море уже было спокойным. Наша улица самая красивая в городе. Тропинка привела меня к опушке леса. Дерево всегда готово помочь людям.