Кто возгловлял Русскую проваславную церковь?

История
Кто возгловлял Русскую проваславную церковь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Глава русского православия Патриарх , а до этого был митрополит .
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