Начерти квадрат площадь которого равна 4см" в квадрате.раскрась его четвертую час??ь.показать как это можно сделать по разному.
Математика
Начерти квадрат площадь которого равна 4см" в квадрате.раскрась его четвертую час??ь.показать как это можно сделать по разному.
Ответ(ы):
Гость:
S=a^2=4 см2 St=1/4*4=4/4=1 см2 (раскрашено). S2=S-St=4 см -1 см2-3 см2 площадь не раскрашено части).
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