Начерти квадрат площадь которого равна 4см" в квадрате.раскрась его четвертую час??ь.показать как это можно сделать по разному.

Математика

Начерти квадрат площадь которого равна 4см" в квадрате.раскрась его четвертую час??ь.показать как это можно сделать по разному.

Автор: Гость