5\6 суток перевести в часы
Математика
5\6 суток перевести в часы
Ответ(ы):
Гость:
24 : 6 × 5 = 20 часов
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