Речення зі словом гостинно
Українська мова
Речення зі словом гостинно
Ответ(ы):
Гость:
Гостинно прийняла нас господиня дому
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