В первой бочке 61 кг меда. Когда из него взяли 13 кг, в нем осталось 6 кг меньше, чем во втором. сколько кг меда во втором боченке
Математика
В первой бочке 61 кг меда. Когда из него взяли 13 кг, в нем осталось 6 кг меньше, чем во втором. сколько кг меда во втором боченке
Ответ(ы):
Гость:
61-13=48кг-взяли из второй бочки 48+6=54кг-во второй бочке Ответ: 54кг во второй бочке мёда
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