В первой бочке 61 кг меда. Когда из него взяли 13 кг, в нем осталось 6 кг меньше, чем во втором. сколько кг меда во втором боченке

Математика

В первой бочке 61 кг меда. Когда из него взяли 13 кг, в нем осталось 6 кг меньше, чем во втором. сколько кг меда во втором боченке

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