Слова противоположные по значению: Свежий хлеб - Свежая газета -
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Слова противоположные по значению: Свежий хлеб - Свежая газета -
Ответ(ы):
Гость:
Свежий хлеб - чёрствый хлеб свежая газета - вчерашняя газета
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