Задание по английскому составить предложения с вопросом
Английский язык
Задание по английскому составить предложения с вопросом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do you like animals? Does he likes go to school?
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