Як провідміняти числівники 30 ,80 ,40,

Гость: Гость:

Н в тридцять-вісімдесят-сорок р в тридцяти-вісімдесяти-сорока д в тридцятьом-вісімдесятьом-сорокам з в тридцятьох-вісімдесятьох-сорок о в тридцятьома-вісімдесятьома-сорака м в на тридцятьох-на вісімдесятьох- на сорока