Як провідміняти числівники 30 ,80 ,40,
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Як провідміняти числівники 30 ,80 ,40,
Ответ(ы):
Гость:
Н в тридцять-вісімдесят-сорок р в тридцяти-вісімдесяти-сорока д в тридцятьом-вісімдесятьом-сорокам з в тридцятьох-вісімдесятьох-сорок о в тридцятьома-вісімдесятьома-сорака м в на тридцятьох-на вісімдесятьох- на сорока
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