Поищи строение бобового плода. Опередили его пит

Биология
Поищи строение бобового плода. Опередили его пит
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бобовы плот вскрывается двумья створками. Когда-боб созревает,

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