Определите , пересекаются ли прямые; постройте пересекающиеся прямые и запишите координаты точки пересечения; проверьте результаты, подставив найденные координаты в уравнения a) y=2x-5 и y=2x+5 б) y=-x+1 и y=3x+9
Алгебра
Определите , пересекаются ли прямые; постройте пересекающиеся прямые и запишите координаты точки пересечения; проверьте результаты, подставив найденные координаты в уравнения a) y=2x-5 и y=2x+5 б) y=-x+1 и y=3x+9
Ответ(ы):
Гость:
Из 1 уравнения y = (x+7)/2 Из 2 уравнения y = (19 - 3x)/4 Приравниваем (они пересекаются) : (19 - 3x)/4 = (x+7)/2 19 - 3x = 2x + 14 5 = 5x x = 1 - абсцисса точки пересечения Подставляем x = 1 в любое уравнение, чтобы найти ординату точки пересечения. Например, в 1: y = (1+7)/2 y = 4 - ОРДИНАТА ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (A (1;4) - точка пересечения)
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