Математика 11 класс, пожалуйста! Помогите решить! Дайте пожалуйста ответ с решение??! Спасибо огромное! Даю максимальный балл.
Математика
Математика 11 класс, пожалуйста! Помогите решить! Дайте пожалуйста ответ с решение??! Спасибо огромное! Даю максимальный балл.
Ответ(ы):
Гость:
Применено определение логарифма
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