План по сказки о мёртвой царевне о семи богатырях

Гость: Гость:

Смерть матери царевны. Издалече наконец Воротился царь-отец. На него она взглянула, Тяжелешенько вздохнула, Восхищенья не снесла И к обедне умерла. 2.Злая мачеха. Год прошел, как сон пустой, Царь женился на другой. 3. Высока, стройна, бела, И умом и всем взяла; Но зато горда, ломлива, Своенравна и ревнива. 4.Больше всего она любила себя и ценила свою красоту. Ей в приданое дано Было зеркальце одно; Свойство зеркальце имело: Говорить оно умело. 5.Злой замысел царицы. Она, Черной зависти полна, Бросив зеркальце под лавку, Позвала к себе Чернавку 6. Приказание Чернавке отвести царевну в лес «на съедение волкам» . И наказывает ей, Сенной девушке своей, Весть царевну в глушь лесную И, связав ее, живую Под сосной оставить там На съедение волкам. 7. Странствие королевича Елисея в поисках царевны. Королевич Елисей, Помолясь усердно богу, Отправляется в дорогу За красавицей-душой, За невестой молодой. 8.Жизнь царевны у семи богатырей. Дом царевна обошла, Всё порядком убрала, Засветила богу свечку, Затопила жарко печку, На полати взобралась И тихонько улеглась. 9. Входят семь богатырей, Семь румяных усачей. 10. День за днем идет, мелькая, А царевна молодая Всё в лесу, не скучно ей У семи богатырей. 11.Появление царицы. Видит: нищая черница Ходит по двору, клюкой Отгоняя пса. 12.Переодевшись монахиней, царица появляется у семи богатырей и дает царевне отравленное яблоко. Кушай яблочко, мой свет Благодарствуй за обед» , — Старушоночка сказала, Поклонилась и пропала.. . 13.Смерть царевны и прощание с ней семи богатырей. Вдруг она, моя душа, Пошатнулась не дыша, Белы руки опустила, Плод румяный уронила, 14.Семь богатырей не стили хоронить царевну «Она, как под крылышком у сна, тиха, свежа лежала, что лишь только не дышала. Сотворив обряд печальный, Вот они во гроб хрустальный Труп царевны молодой Положили — и толпой Понесли в пустую гору 15.Королевич отправляется на поиски пропавшей невесты, долго странствовал по свету, спрашивал о царевне у людей, у Солнца, у Месяца. Только Ветер указал ему на гору с глубокой пещерой, где находился гроб с царевной. Там за речкой тихоструйной Есть высокая гора, В ней глубокая нора; В той норе, во тьме печальной, Гроб качается хрустальный 16.Королевич находит невесту. Перед ним, во мгле печальной, Гроб качается хрустальный, И в хрустальном гробе том Спит царевна вечным сном. 17.Увидев мертвую царевну, королевич в отчаянии ударяется о хрустальный гроб, гроб разбился и царевна ожила. Гроб разбился. Дева вдруг Ожила. Глядит вокруг Изумленными глазами, И, качаясь над цепями, Привздохнув, произнесла: «Как же долго я спала! » 18.Смерть злобной мачехи. Узнав, что царевна жива, мачеха умирает от тоски и злости. Злая мачеха, вскочив, Об пол зеркальце разбив, В двери прямо побежала И царевну повстречала. Тут ее тоска взяла, 19.Свадьба царевны и королевича Елисея. Свадьбу тотчас учинили, И с невестою своей Обвенчался Елисей; И никто с начала мира Не видал такого пира; Я там был, мед, пиво пил, Да усы лишь обмочил.