Платье для мамы стоит b рублей, а платье для дочери на a рублей дешевле. во сколько раз платье для дочери дешевле платья для мамы?

Математика

Платье для мамы стоит b рублей, а платье для дочери на a рублей дешевле. во сколько раз платье для дочери дешевле платья для мамы?

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