Платье для мамы стоит b рублей, а платье для дочери на a рублей дешевле. во сколько раз платье для дочери дешевле платья для мамы?
Математика
Платье для мамы стоит b рублей, а платье для дочери на a рублей дешевле. во сколько раз платье для дочери дешевле платья для мамы?
Ответ(ы):
Гость:
Платье мамы-100 руб. Платье дочери-?на 50 руб дешевле 1)100-50=50 2) 100:50=2 Ответ: в 2 раза.
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