Плеееез 1) Рассмотрите внешний вид женской шишки второго года. Как она изменилась? Какой процесс происходит в это время? 2) Рассмотрите семя сосны сибирской. Чем оно отличается от семени сосны обыкновенной? Расколите семя, р...

Биология
Плеееез 1) Рассмотрите внешний вид женской шишки второго года. Как она изменилась? Какой процесс происходит в это время? 2) Рассмотрите семя сосны сибирской. Чем оно отличается от семени сосны обыкновенной? Расколите семя, рассмотрите его внутреннее строение.(7)
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