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1 корень 2 лексических значения
Русский язык
1 корень 2 лексических значения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карандаш пишет зарядка зарежает
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