На шельфе водоросли растут до глубины 40 м почему
География
На шельфе водоросли растут до глубины 40 м почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что они очень длинные выростают
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