Решите уравнение, пожалуйста. 10/(x-5)(x+1)+x/x+1=3/x-5

Алгебра
Решите уравнение, пожалуйста. 10/(x-5)(x+1)+x/x+1=3/x-5
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